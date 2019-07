Premier gros changement de cap pour Roura

En course pour battre le record de la traversée de l’Atlantique nord, le navigateur genevois Alan Roura (26 ans) était toujours en avance, mercredi matin, sur la marque détenue depuis 2013 par le Français Marc Guillemot, en 8 jours, 5h20’20’’.

Le pointage satellite donnait 50 milles nautiques (plus de 90km) d’avantage au skipper de La Fabrique, en course depuis 5 jours et 11 heures. Durant la nuit, Roura a effectué son premier gros changement de cap avec un empannage (une manœuvre pour changer de bord avec le vent dans le dos) l’amenant à viser le sud de l’Irlande.

Arrivée prévue vendredi matin

Selon son équipe à terre, les vents devraient bientôt un peu faiblir et amener Alan Roura à hisser une voile plus grande. A 8h30, il restait un peu plus de 660 milles (environ 1200 km) à parcourir pour le Genevois jusqu’à la ligne d’arrivée virtuelle à hauteur du cap Lizard, en Angleterre, ligne qu'il devrait franchir vendredi dans la matinée si tout va bien d'ici là.

[PHOTOS] ???? Embarquez à bord de @LaFabriqueCornu aux côtés d'Alan, comme si vous y étiez ! ????



Photo 1 : Jour 3 - Fatigué mais au taquet ! ????

Photo 2 : Jour 4 - Bricolage au programme ????#LaFabriqueSailingTeam #UnRecordPourLaSuisse ???????? #LaFabriqueSurLAtlantique #GoAlan pic.twitter.com/2Gxqi616lJ — La Fabrique (@AlanRoura) July 16, 2019

