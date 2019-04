Portland continue à surfer sur la vague du succès

Gilles Senn rejoint Nico Hischier chez les Devils

Le Valaisan Gilles Senn (23 ans) a conclu une entente de trois ans avec les New Jersey Devils (NHL). Le gardien du HC Davos avait été repêché au cinquième tour (129e position) en 2017 par le club de la banlieue new yorkaise et devient le troisième Suisse sous contrat avec cette organisation. Les autres: le défenseur zurichois Mirco Müller et le joueur de centre valaisan Nico Hischier.