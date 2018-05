Porté par Curry, Golden State corrige Houston

Stephen Curry et Golden State ont rappelé dimanche à la concurrence qu'ils étaient les principaux candidats à leur propre succession pour le titre de champion NBA en infligeant une correction à Houston (126-85) lors du match N.3 de la finale de la conférence Ouest.

Les Warriors, vainqueurs de deux des trois dernières éditions, mènent désormais deux victoires à une dans une série qui se dispute au meilleur des sept matches. Auteur de prestations en demi-teinte depuis le début de la finale de conférence, Curry a fait taire ses critiques avec ses 35 points, dont 26 inscrits après la pause, et cinq tirs primés.

«Ce soir, on a été bien meilleurs en défense individuelle (par rapport au match N.2, NDLR)», a analysé le double meilleur joueur de NBA (MVP) alors que Golden State avait été surclassé par Houston 127 à 105 lors de la rencontre précédente. «On a réussi à les contenir et on n'a pas eu besoin de faire autant de rotations. Ça nous a permis de bien nous mettre en route. Ensuite, ça a alimenté notre attaque et notre public a été derrière nous», a noté Curry.

Revenu durant le tour précédent d'une blessure à un genou, le meneur de Golden State a été parfaitement épaulé par Kevin Durant (25 points, dont 15 en première mi-temps) et, dans une moindre mesure, par Klay Thompson (13 points), tandis que Draymond Green a assuré en défense avec 17 rebonds.

16e victoire de suite à domicile

Invaincus sur leur parquet depuis le début des play-offs, les Warriors ont signé leur 16e victoire d'affilée à domicile en phase finale, nouveau record en NBA. Les joueurs de Steve Kerr ont par ailleurs infligé à Houston la défaite la plus large de l'histoire des Rockets en play-offs avec un écart final de 41 points.

Accrocheurs et volontaires en début de rencontre, Houston n'a tout simplement pas fait le poids, se rendant coupable de trop nombreuses pertes de balles (19 au total) et affichant une maladresse inquiétante (seulement 39,5% de réussite au tir et 32,4% à trois points).

«On était à 22 partout dans le premier quart-temps, puis le score est passé à 31-22», a regretté le meneur des Rockets Chris Paul, qui dispute la première finale de conférence de sa carrière.

«On doit jouer mieux que ça, être plus agressifs. On sait qu'on joue notre meilleur basket en transition, pas quand on récupère le ballon sous le panier», a constaté Paul. «On a eu 19 pertes de balle ce soir, ce n'est pas caractéristique de notre jeu. On savait qu'ils allaient être bons à domicile mais il va falloir qu'on soit meilleurs au prochain match», a-t-il espéré.

Loin de ses standards, James Harden, meilleur marqueur de la saison régulière et grand favori pour le titre de MVP, a terminé avec 20 points, tandis que Paul et Clint Capela ont chacun inscrit 13 points. Le match N.4 aura lieu mardi soir, toujours à Oakland. (afp/nxp)