Philadelphie impressionne à Toronto

Battus 95-108 lors du premier match samedi, les Philadelphia 76ers ont réagi: ils se sont imposés 94-89 à Toronto face aux Raptors, pour égaliser dans la demi-finale de Conférence Est de NBA (1-1). La franchise de Philadelphie a surtout pris l'ascendant psychologique avant de recevoir l'équipe canadienne à deux reprises.

Les Nuggets ont eu l'avantage durant la quasi totalité de la rencontre, allant jusqu'à compter 19 points d'avance peu avant la mi-match. Kawhi Leonard, qui avait marqué 45 points pour les Raptors lors de l'acte I, a été un peu moins efficace (35 pts). Les 76ers ont profité du mauvais pourcentage au tir des Raptors (33 tirs sur 91, soit à peine 36% de réussite) pour régner en maîtres dans la raquette (53 rebonds, dont 44 défensifs!).

Qualifiés in extremis pour la demi-finale de Conférence Ouest - ils se sont imposés 90-86 dans le septième match face aux San Antonio Spurs -, les Denver Nuggets n'ont pas raté leur départ: ils se sont imposés 121-113 à domicile devant les Portland Trail Blazers, pour mener 1-0 dans la série. Le Serbe Nikola Jokic a une fois de plus été décisif (37 points et 9 rebonds).

The Joker comes through with the monster numbers again!#MileHighBasketball pic.twitter.com/rizUHmtfE5 — Denver Nuggets (@nuggets) 30 avril 2019

(nxp)