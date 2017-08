Pas de casse pour les clubs de Super League

Le FC Sion s'est refait un moral en s'imposant sans souci 9-1 chez Gränichen, pensionnaire de 2e ligue, tandis que Lausanne-Sport a été plus à la peine chez le NK Pajde (2e i), ne l'emportant que 3-1.

Les Valaisans, qui retrouvaient leur compétition fétiche deux mois et demi après leur première défaite en finale et qui restaient sur deux revers en championnat, ont eu la bonne idée de rapidement plier l'affaire (6-1 à la pause).

La recrue italienne Robert Acquafresca a marqué quatre fois et, petit événement, Ilombe Mboyo a signé son premier but pour son tout premier match avec l'équipe fanion du club sédunois qu'il a pourtant rejoint durant l'été 2015... Et ce le jour-même de l'annonce du départ de Moussa Konaté à Amiens.

Même s'il y avait cinq divisions d'écart entre les deux équipes - et cela s'est vu -, Paolo Tramezzani doit être soulagé de cette fin de périple heureuse. Après sept matches à l'extérieur, le FC Sion foulera pour la première fois de l'exercice, dimanche prochain contre Lucerne (5e journée de Super League), la nouvelle pelouse de Tourbillon.

Le LS, s'il a assuré l'essentiel, ne s'est toujours pas rassuré contre de modestes Argoviens qui ont souvent fait jeu égal. Les Vaudois - qui ont marqué par Bojinov, Kololli et Geissmann - doivent profiter de la semaine qui arrive pour préparer au mieux le déplacement à Thoune. Une semaine de travail tout sauf superflue.

Aucune casse donc, chez les clubs de Super League, mais avec plus ou moins de panache. Tenant du titre après avoir brisé la série de Sion en finale, le FC Bâle s'est petitement qualifié 2-0 à Wettswil-Bonstetten (1L), ne marquant le deuxième but qu'à la 86e.

Mais il y a aussi eu des cartons, comme ceux des deux Zurichois de l'élite, le FC Zurich vainqueur 10-0 chez les Valaisans de Chippis (2e i), et les Grasshoppers, tombeurs 10-0 également des Fribourgeois de Romont (2e i). Saint-Gall a tranquillement déroulé un 8-3 à Baden (1L), Lugano en a fait de même 6-0 chez les Jurassiens de Bassecourt (2L) et les Young Boys se sont contentés d'un 3-0 chez leurs voisins de Breitenrain (PL).

Matches plus serrés en revanche pour le FC Thoune, qui s'est imposé 2-1 chez les Vaudois de Payerne (2e i), et pour le FC Lucerne, accroché 1-0 dans son derby face à Kriens (PL).

Toutefois, s'il s'agit de parler des cartons du week-end, il convient bien évidemment de parler de celui de Neuchâtel Xamax dans le Jura, sur le terrain de l'US Montfaucon, invité à ce 1er tour en sa qualité de club le plus fair-play du pays la saison passée. Verdict: 21-0, nouveau record de la compétition battu (le précédent était un 18-0 de Granges, alors en LNA, contre Tavannes en 1948)! On se souviendra longtemps de ce premier match officiel de l'histoire entre une formation de 5e ligue et un club professionnel...

Servette, vainqueur 6-0 à Altdorf (2e i), s'est lui aussi qualifié. En fait, les seules équipes parmi les dix-neuf représentants de SFL (Vaduz dispute la Coupe du Liechtenstein et non celle de Suisse) à avoir échoué ont été Aarau, victime 2-1 des Vaudois d'Echallens (1L), et Wohlen, humilié 4-0 par Linth (2e i). (si/nxp)