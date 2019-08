«On manque de soutien sur le plan humain»

Raphaël de Sousa, fer de lance de la délégation suisse cette semaine (8 représentants au départ, tous invités), participe à son 12e Omega European Masters en tant que professionnel. Avec l’ambition de franchir le cut du vendredi soir pour la première fois. Le Genevois (36 ans) évoque sa forme, son espoir toujours présent de quitter son quotidien «galère» pour rejoindre le prestigieux circuit européen et la disette de notre pays, qui attend le successeur de Julien Clément sur l’European Tour depuis quinze ans.

Raphaël de Sousa, le cut, c’est pour cette année, non?

J’espère bien! Je traverse en tout cas une bonne saison (ndlr: il est 42e de l’ordre du mérite sur le Challenge Tour, l'antichambre du circuit européen). Mon jeu est en place. Il y a des raisons d’y croire. Après, ça reste un tournoi très particulier. Je connais tout le monde. Et ça peut aller dans les deux sens. Ça peut te pousser, t’aider, si tu joues bien comme ça peut te mettre sous pression si t’es moins bien.

Avez-vous essayé d’aborder l’événement différemment sur le plan mental?

Normalement, je dispute toujours le Pro-Am du lundi. Mais là, j’étais en compagnie d’un groupe qui me soutient en Suisse alémanique, donc je ne suis arrivé que lundi soir à Crans. Mardi, j’ai pris du temps avec mon équipementier, pour régler l’une au l’autre chose. Du coup, je ne suis allé sur le parcours qu’en fin de journée. Il y avait moins de monde. Je suis resté à l’écart de l’excitation, avant de me concentrer davantage sur mon tournoi mercredi seulement. Disons que j’ai essayé de trouver le juste milieu. De ne pas trop en faire et de miser sur la qualité plutôt que la quantité.

Vous réalisez votre meilleure saison depuis plus de dix ans. Comment l’expliquer?

Pas mal de choses ont changé. L’année dernière, j’ai notamment commencé à travailler avec un ami (ndlr: le Sédunois Hugo Nora), qui a lancé sa boîte de management. Son pari était de comprendre pourquoi il n’y a pas de joueur suisse de haut niveau alors que le potentiel est là. On a longuement échangé, il m’a beaucoup aidé, entouré, s’est investi à fond pour moi. Petit à petit, ça a donné un très bon résultat. J’ai aussi obtenu de nouveaux soutiens. J’ai intégré dans ma structure un caddie très expérimenté (ndlr: l’Irlandais John Mulrooney), qui a gagné le British Open avec Darren Clarke en 2011. Je suis devenu papa. Disons que plein de choses ont tourné dans le bon sens. En fin de saison passée, j’ai réussi à me rendre aux qualifications pour le circuit européen (ndlr: plus de 1000 participants au départ; 25 qualifiés au final). J’ai franchi le premier tour, le deuxième, et j’ai échoué de deux coups lors de l’ultime épreuve. Mais ça m’a donné beaucoup de confiance. Et toutes ces choses positives m’ont permis d’avoir l’esprit plus libéré, de me focaliser sur mon jeu. Je gère mieux les choses qui clochent, également, parce que je suis bien entouré.

Vous avez 36 ans. Combien de temps vous laissez-vous pour parvenir à obtenir votre carte sur le circuit européen?

C’est une question que je me pose de plus en plus. Et je prends désormais année après année. En tirant à chaque fois le bilan. En me demandant si c’est vraiment ce que je veux et si j’ai encore les moyens d’y parvenir. Cette année, je suis en train de prouver que j’ai le potentiel. J’ai notamment terminé quatrième du plus gros tournoi de la saison sur le Challenge Tour, fin juin en Italie. Cela m’a permis de faire un bond au classement. Mais il faudra d’autres belles semaines pour me rapprocher du top 15 de l’ordre du mérite; le second moyen de se qualifier pour le circuit européen en fin d’année. La tout est de ne pas se mettre de pression, de rester patient, même si c’est plus difficile quand on sait qu’on a moins de temps devant soi.

Quelle est votre réalité, sur le Challenge Tour voire en-dessous, sur le Pro Golf Tour?

C’est galère. Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir établir un budget qui me permet de défrayer ma saison. L’idée étant de payer mes factures, les charges et de faire vivre ma famille avec mes gains en tournoi. J’ai meilleur temps d’être performant. Les tops 5 ou les tops 10, ça paie, sur le Challenge Tour. Mais plus loin, ça devient vite limite (ndlr: il a emmagasiné 26 000 euros depuis mars, dont 15 000 lors de sa seule 4e place en Italie). De toute manière, il n’y a que sur le circuit européen qu’on peut espérer gagner sa vie.

Comment vous organisez-vous pour limiter vos dépenses lorsque vous êtes en tournoi?

L’idée, c’est de partager avec un ou plusieurs joueurs les appartements, que l’on loue généralement sur Airbnb, ou les voitures de location. On essaie d’économiser tout ce qu’on peut.

Selon vous, pourquoi attend-on toujours le successeur de Julien Clément, dernier Suisse à avoir obtenu sa carte sur le circuit européen, en 2003 et en 2004? Que manque-t-il dans le système helvétique?

Premièrement, il faut savoir que parfois ça ne se joue à pas grand-chose. A des opportunités qui se sont présentées mais qui n’ont pas été saisies. Après, on reste un petit pays, divisé en quatre régions où les langues sont différentes. Pour l’émulation entre les joueurs, ce n’est pas idéal. On fait tous notre truc de notre côté... Et puis, le golf n’est pas populaire, chez nous. Une chose est sûre: autant on a une aide fantastique de la fédération quand on est amateur, avec un super encadrement; autant la structure n’est plus du même acabit quand on passe professionnel. Il y a un soutien financier important de la part de Swiss Golf, mais selon moi ce n’est pas qu’une question d’argent. J’ai toujours trouvé qu’on manquait de soutien sur le plan humain, avec des personnes d’expérience, qui savent comment gérer les sportifs mentalement. On en a eus, il y en a toujours, mais pas suffisamment. La structure n’est à mon avis pas assez grande et il faut investir là-dedans. Après, Swiss Golf reste une association amateur. Y’a-t-il le budget pour cela? Je ne sais pas.