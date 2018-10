Olivier Burri a bien transpiré

Nax, Veysonnaz, Nendaz, Euseigne, Nax... Cela vous évoque certainement vos déplacements en voiture, skis sur le toit, à l'heures des relâches du mois de février. Les pilotes, eux, font ces trajets sur quatre roues aussi, mais à 120 km/h de moyenne. Olivier Burri, leader de l'épreuve, a par exemple parcouru les 11,5 km entre Veysonnaz et Nendaz en 6 minutes et 19 secondes!

Vendredi, le Jurassien de 55 ans a fait parler toute son expérience et bouclé en tête les neuf premières spéciales de la compétition valaisanne. Olivier Burri a dominé cette première des deux journées de course, mais elle a déjà été intense. Le Jurassien de 55 ans n'a qu'une infime avance sur son dauphin Giandomenico Basso. «Là, c'est plus que chaud!, a souri le pilote après sa journée de travail. On a bien transpiré, c'était une journée vraiment compliquée.»

Ils sont même encore quatre à pouvoir lorgner la victoire samedi à Sion, puisque Michaël, le fils du Prévôtois, est au pied du podium provisoire, avec 34 secondes de débours. Dans les rétroviseurs d'Olivier Burri, on retrouve le vainqueur de l'an dernier Basso, à simplement 3 secondes et 1 dixième. Autant dire un souffle. En troisième position, le Néerlandais Kevin Abbring n'a que 18 secondes à remonter s'il veut l'emporter. Un joli défi, mais peut-être insurmontable si le leader continue à attaquer de la sorte. Et c’est bien ce qu’il compte faire: «J’espère que l’expérience va payer. Samedi, on sera sur un sol différent. Ce sera plus compliqué pour mes concurrents, parce qu’ils ne vont pas connaître les spéciales comme ils le font depuis deux ans. Ce sera une découverte pour eux, pas pour moi.» Ca s’annonce intense jusqu’au bout.

59e Rallye international du Valais. Le classement général après 9 des 18 spéciales: 1. O. Burri/Ferrero (Sui/Skoda Fabia) 1h08'06''3. 2. Basso/Granai (It/Skoda Fabia) à 3''1. 3. Abbring/Tsjoen (PB/Ford Fiesta) à 18''0. 4. M. Burri/Levratti (Sui/Skoda Fabia) à 34''3. 5. Toedtli/Chioso (Sui/Skoda Fabia) à 51''2. 6. Coppens/Jamoul (Sui/Skoda Fabia) à 1'14''6. (nxp)