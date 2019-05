Niki Lauda a toujours vécu pour l’amour du risque

Le danger, c’était sa vie. Le risque, son calcul. Au cours de sa carrière, Andreas Nikolaus Lauda s’est lancé dans d’innombrables opérations risquées.

À commencer par le pilotage. Issu d’un milieu aisé, il n’obtient pas un sou de sa famille, opposée à sa vocation. Il doit lourdement s’endetter pour financer ses premières années derrière le volant. Mais il parvient jusqu’en Formule 1, se fait repérer par Enzo Ferrari, et devient champion du monde en 1975 sur une des voitures rouges.

La F1 des années 70 n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Le danger est omniprésent. «Ce n’était pas difficile, expliquait Niki Lauda. Chaque année, on déplorait au moins un mort. Avec une vingtaine de pilotes réguliers au départ, il était facile de calculer quand votre tour viendrait! Mais parler de risques exagérés n’a qu’un intérêt théorique. Les autres et moi, on voulait y aller. On était conscients du danger, on fonçait. Et tant pis si on se tuait, merde!»

Cette bravade posée, Niki Lauda devient rapidement l’ambassadeur de la sécurité, au point de mener une grève des pilotes, en 1982. «Je m’étais dit que pour survivre dans ce milieu, il fallait que j’utilise mon intelligence. Après chaque accident, je voulais savoir exactement ce qui était arrivé pour éviter d’en reproduire les circonstances. Par exemple, quand François Cevert s’est tué juste devant moi (sur le circuit de Watkins Glen, aux États-Unis, en 1973), j’ai vu sa Tyrrell s’envoler sur un vibreur et retomber sur un rail de sécurité. Sa tête a été arrachée. Ça m’a sérieusement retourné! Depuis ce jour, je vous assure que je surveillais les vibreurs comme le lait sur le feu!»

Victime à son tour d’un très grave accident au Nürburgring, en 1976 (sa voiture a été percutée par deux autres monoplaces avant de prendre feu), l’Autrichien se retrouve dans un état désespéré à l’hôpital de Mannheim, où l’extrême-onction lui est administrée, les médecins renonçant à le sauver.

À la surprise générale, il sort du coma le lendemain, et réussit à reprendre le volant six semaines plus tard – une saison racontée dans le film «Rush» qui l’a rendu célèbre. «Vu les risques que nous prenions, je n’ai pas été surpris de me réveiller à l’hôpital, poursuivait-il. Je ne me suis pas lamenté sur mon sort. Au contraire, je me suis battu pour rester en vie!»

Après un nouveau titre mondial en 1977, il quitte la F1 en 1979 pour créer sa compagnie aérienne (lire encadré). Le virus de la course revenu, il reprend le volant chez McLaren de 1982 à 1985, décrochant un troisième titre au passage.

Pouvoir de persuasion

Niki Lauda est ensuite devenu consultant pour la télévision allemande, patron de l’écurie Jaguar, puis, depuis 2012, codirigeant et actionnaire de l’écurie Mercedes de F1. Usant de sa logique et de son pouvoir de persuasion, c’est lui qui a convaincu Lewis Hamilton de rallier l’équipe allemande en 2013, et qui est donc à l’origine des quatre titres mondiaux récoltés depuis par le Britannique.

L’an dernier, Niki Lauda a été victime d’une mauvaise grippe qui s’est compliquée et a contraint ses médecins à pratiquer une greffe d’un poumon, qui a été suivie par un problème rénal. L’Autrichien ne s’en est jamais remis et a succombé lundi soir, à Vienne, auprès des siens.

Niki Lauda venait de perdre son dernier combat. Il en avait remporté tellement d’autres dans une existence qui a compté au moins dix vies.

Le pire jour de sa vie

Dans les paddocks, on avait tendance à oublier son activité de patron de compagnie aérienne. L’aviation, c’était le vrai hobby de Niki Lauda. En 1979, il a mis un terme à sa carrière de pilote en pleine séance d’essais, à Montréal, pour monter sa compagnie aérienne.

En 2001, Lauda Air compte ainsi plus de 2000 employés. Tout fonctionne bien jusqu’au 26 mai 1991, lorsque le vol Lauda 004 reliant Bangkok à Vienne – un Boeing 767 – s’écrase peu après le décollage avec 223 personnes à bord. «Ce furent les pires moments de mon existence, racontait-il. Des gens avaient été tués dans un de mes avions. Je voulais fermer la compagnie. Puis j’ai décidé qu’il fallait découvrir ce qui s’était passé pour surmonter mes larmes. Je suis allé à Bangkok pour l’enterrement en fosse commune des 23 corps qui n’avaient pas pu être identifiés. J’étais détruit, détruit. Le pire jour de ma vie.»

Niki Lauda se lance alors, seul, dans la bataille contre Boeing, pour obliger le constructeur à révéler que le problème avait été causé par un problème de réacteur. «À tout moment, 100 000 personnes étaient assises dans un de ces appareils, il fallait agir. Un jour, je suis allé à Seattle et je les ai menacés de sortir un communiqué pour tout révéler. Les avocats de Boeing me suivaient dans la rue pour me supplier de ne pas le faire. Le lendemain, ils ont dû tout avouer et modifier leurs appareils.» Niki Lauda avait remporté là une de ses plus belles victoires.

L.D. (TDG)