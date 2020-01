Nicolas Brabeck-Letmathe, accro du Dakar et des nobles causes

Dire qu’il a roulé sa bosse est un euphémisme. Ses (nombreux) passeports gardent les traces de passages dans près de 150 pays: Nicolas Brabeck-Letmathe est né au Chili, a suivi ses parents à travers le monde avant, lui aussi, d’exercer dans de nombreux endroits. Donc de connaître des cultures différentes et comprendre qu’«essayer de voir le monde et la justice en regardant selon nos perspectives, nos seules habitudes, est très compliqué».

On le devine, tous les participants au Dakar 2020, qui prend son envol dimanche à Jeddah (Arabie saoudite), sont confrontés aux mêmes questions, aux mêmes regards choqués: être au départ, n’est-ce pas cautionner un régime qui ne respecte pas les droits de l’homme (terme pris, bien sûr, dans le sens être humain)? «Bien sûr que la situation n’est pas idéale. Mais connaissez-vous beaucoup d’endroits sur la planète où tout le monde a les mêmes droits, où il n’y a pas de pauvres, personne en situation précaire? Le pays essaie de s’ouvrir; depuis une année, on peut obtenir assez facilement un visa pour le visiter. Si le rallye devient un vecteur d’ouverture, il faut l’encourager. Il y aura des femmes au départ de la course, qui porteront le casque, pas la burqa. Lors de la conférence de presse de présentation, on trouvait sur la scène trois femmes en t-shirt; une fois encore, il est impossible de mesurer avec nos yeux ce que cela représente comme choc culturel pour les Saoudiens. Il n’y avait aucun lien entre le Qatar et l’Arabie saoudite, aujourd’hui un dialogue est ouvert, via la présence de Nasser al-Attiyah (le vainqueur de l’an dernier en auto et grand favori cette année). Le tourisme est un moyen d’échange idéal. Nous, les concurrents, partons pour une épreuve sportive, nous ne sommes pas là pour valider ou non un gouvernement. Personne de sensé ne peut accepter ce qui s’est passé en 2018 avec l’assassinat commandé d’un journaliste opposant au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Je ne l’accepte pas, mais je me réjouis de ce que je vais découvrir dans les déserts et les canyons saoudiens.»

Et de cinq

Ce sera le cinquième Dakar de Nicolas Brabeck-Letmathe (trois fois à l’arrivée, respectivement aux 68e, 59e et 38e places): «Le virus des sports mécaniques est quelque chose de particulier, je n’ai pas résisté. Honnêtement, si l’épreuve était restée en Amérique du Sud, je faisais l’impasse. Mais là, je sais que nous allons trouver un terrain de jeu hallucinant et que le côté nouveauté, allié à la volonté des organisateurs d’être beaucoup plus sévères envers ceux qui auraient envie de tricher, c’est un peu un retour à l’esprit fondateur de la course. Après dix ans d’Amérique du Sud, il fallait trouver autre chose. Les organisateurs sont liés pour cinq ans avec l’Arabie saoudite, ce n’est pas seulement, comme le croient certains, pour encaisser des millions de dollars, c’est qu’il faut pérenniser un tel événement sur la durée pour pouvoir consacrer plus de temps à la qualité sportive de l’épreuve», reprend le Lausannois.

Des surprises? «Forcément. Qui dit nouveau pays, nouveau terrain, dit aussi challenge supplémentaire pour l’organisation et, bien sûr, pour les concurrents.»