Mujinga Kambundji: «Les gens me regardent différemment»

Moins de 24 heures après son exploit sur 200 mètres, Mujinga Kambundji est retournée au stade Khalifa pour récupérer sa médaille de bronze. L’occasion de partager ses émotions après ce podium historique pour le sprint suisse.Moins de 24 heures après son exploit sur 200 mètres, Mujinga Kambundji est retournée au stade Khalifa pour récupérer sa médaille de bronze. L’occasion de partager ses émotions après ce podium historique pour le sprint suisse.

Qu’avez-vous ressenti en recevant cette médaille?

C’était un moment très spécial. J’ai pu réaliser un peu que tout ça s’était bien passé, que j’avais gagné le bronze. J’ai voulu profiter de l’instant, d’être sur cette plateforme avec la vue sur tout le stade.

Comment s’est passée votre soirée après la course?

Je n’ai pu rejoindre ma famille qu’après la conférence de presse et le contrôle antidopage. Je suis arrivée à l’hôtel vers 2 h du matin. Le temps de manger et de passer à la physio, j’étais au lit très tard. Mais je n’ai pas réussi à m’endormir. Tout se chamboulait dans ma tête. J’ai lu les messages que j’ai reçus. Il y en avait tellement que je n’ai pas pu répondre à tout le monde.

C’est un rêve qui se réalise?

Même pas. Petite, je faisais de l’athlétisme surtout pour gagner des médailles. Je disputais le plus de disciplines possible. Même si je n’aimais pas ça, je courais aussi le 1000 mètres pour avoir plus de chances. Mais, j’ai toujours été réaliste. Le saut avec le niveau international était alors trop grand.

Est-ce que ça change la vie une médaille?

En tout cas, j’ai déjà ressenti que les gens me regardaient différemment. Cela change un peu les perspectives. Je reçois beaucoup de félicitations. Les athlètes savent aussi la valeur d’une telle médaille.