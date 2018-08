Mort d’un rugbyman: le drame de trop avant une révolution

«Le rugby reste un sport de contact et de combat»





Gabriel Lignières, Entraîneur du Servette RC et responsable de l’école de rugby



Le rugby est-il un sport dangereux?



Le rugby comporte certains risques au niveau professionnel où les commotions et les blessures sont beaucoup plus fréquentes qu’au niveau amateurs ou juniors. Cela reste un sport de contact et de combat.



Un jeune joueur est pourtant décédé en France la semaine passée après avoir été plaqué…



C’est tragique, et c’est dommage d’en arriver à un décès pour commencer à se poser les bonnes questions.



Les joueurs de rugby sont particulièrement exposés aux commotions cérébrales. Comment mieux les protéger?



Le problème est que le rugby est devenu un sport spectacle. Le jeu est beaucoup plus ouvert, il y a davantage d’espaces et donc de vitesse. Les phases groupées, les mêlées pour récupérer le ballon, sont de plus en plus rares. Quand deux armoires à glace se percutent, forcément, cela fait des dégâts. La solution pour diminuer drastiquement le nombre de commotions cérébrales est de changer les règles. Les plaquages doivent impérativement se faire beaucoup plus bas, soit à partir de la ceinture plutôt que du thorax comme c’est le cas aujourd’hui.





Des mesures ont été prises au niveau professionnel pour augmenter la sécurité, comme celle permettant à l’arbitre d’exclure temporairement ou définitivement un joueur qui présente des symptômes de commotion.



L’arbitre n’est pas médecin, mais il côtoie les joueurs de très près, il les observe. C’est une bonne chose qu’il puisse intervenir. Mieux vaut prévenir que guérir.



Les rugbymen cultivent une image de durs au mal. Prendre des coups, se relever, serrer les dents, cela fait partie de l’ADN, non?



C’est vrai. En rugby, on sait comment on entre sur le terrain, mais on ne sait pas comment on ressort. Mais il n’y a pas de compromis en termes de sécurité. Avant d’être entraîneur, je suis éducateur. Je ne reprocherai jamais à un arbitre de sortir un de mes hommes s’il estime qu’il y a des risques.





Il est aussi question de limiter le poids des joueurs à certains postes, notamment pour qu’un joueur de 130 kilos ne croise pas la route d’un adversaire de 80 kilos…



Ce n’est pas la solution. Le rugby, depuis toujours, est un sport ouvert à tous: aux petits, aux grands, aux maigres, aux gros.



Que diriez-vous aux parents inquiets pour la santé de leur enfant?



Les jeunes sont parfaitement encadrés, préparés et instruits. L’apprentissage du rugby a énormément évolué. Pour les rassurer, on pourrait rendre obligatoire le port du casque chez les juniors. Cela atténuerait les chocs et limiterait les risques de commotion.



Cyrill Pasche