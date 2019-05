Mathieu Van der Poel s'offre Nino Schurter!

Incroyable Mathieu Van der Poel! Le cycliste néerlandais de 24 ans, champion du monde de cyclocross et vainqueur de l'Amstel Gold Race sur route cette année, a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en s'adjugeant sa première grande victoire en VTT.

Il a en effet remporté l'épreuve de Nove Mesto (Rép. tchèque) avec une autorité déconcertante face - excusez du peu! - au champion du monde Nino Schurter. Les deux hommes ont rapidement pris les devants pour se livrer à un mano à mano durant la quasi totalité de la course.

Dans la dernière boucle, Schurter a essayé de lâcher Van der Poel dans les montées, mais l'«homme tous terrains» tenu bon. Et c'est lui qui s'est fait l'auteur de l'attaque décisive, juste avant la dernière descente menant au stade d'arrivée. Au final, Van der Poel s'est imposé avec une avance e 19 secondes sur Schurter.

Vainqueur de la première épreuve de Coupe du monde, la semaine passée à Albstadt (Allemagne) le champion de Suisse Mathias Flückiger complète le podium. Troisième, le Bernois a terminé à 1'53'' du vainqueur. Parmi les autres Suisses classés, citons André Frischknecht (9e à 2'46''), Matthias Stirnemann 12e à 3'04'' et Reto Indergand 13e à 3'12''.

Une course à oublier pour Jolanda Neff

On n'ira pas jusqu'à écrire que Jolanda Neff a vécu un calvaire à Nove Mesto, mais la deuxième épreuve de Coupe du monde de l'année est à oublier pour elle. La Saint-Galloise semblait pourtant bien partie, puisqu'à mi-course, elle était seule en tête avec la Néerlandaise Anne Tauber. Mais Jolanda Neff a connu des ennuis et a progressivement rétrogradé: 4e après le quatrième tour (+0'44''), 5e après le cinquième (+0'56'') et finalement 8e (+2'13'') au terme des six tours du parcours, après avoir encore été victime d'une crevaison dans la dernière boucle.

La victoire est allée à la championne du monde américaine Anne Courtney, qui s'était déjà imposée lors de la première épreuve de la saison à Albstadt, et qui fait ainsi le trou au classement provisoire de la Coupe du monde. Mal partie, Courtney a aussi profité des ennuis techniques connus par Anne Tauber, encore en tête à l'entame du dernier tour. Elle s'est imposée devant l'Australienne Rebecca McConnell (2e à 0'36'') et la Canadienne Haley Smith (3e à 0''42).

Côté suisse, la meilleur résultat a été signé par la Zurichoise de 21 ans Sina Frei: pour sa deuxième course élite, la championne du monde M23 de 2017 a terminé à la quatrième place, à 0'43'' de Courtney. Notons encore la sixième place de l'Uranaise Linda Indergand, qui a fini avec un retard de 1'34'' sur la gagnante du jour. (nxp)