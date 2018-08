Lüthi encore à la peine

La pluie tombée en abondance vendredi ne s’est calmée que durant la nuit. Les essais libres du samedi matin se sont ainsi déroulés sur une piste encore très humide. Avec un rayon de soleil dans le cœur de Tom Lüthi, très bon cinquième dans ces conditions mixtes – meilleur temps, déjà, pour Marc Marquez! «C’était vraiment étonnant et je me suis surpris de trouver rapidement un bon rythme», explique Lüthi.

Sur le sec, Lüthi rétrograde

Qui se disait, alors, que si le temps restait maussade, il aurait peut-être une belle carte à jouer. Mais le ciel s’est dégagé et lors des qualifications, il n’y a pas eu de miracles pour Tom: 22e sur 23, Lüthi a amélioré sensiblement son meilleur chrono personnel. «Mais cela ne change rien à la position. Je suis bien sûr extrêmement déçu», avoue le Bernois, qui s’élancera dimanche de la dernière ligne de la grille de départ.

Marquez en tête, Rossi largué

Loin, très loin des trois hommes les plus attendus en Autriche: Marc Marquez (Honda, en pole position pour 2 millièmes de seconde) et les deux pilotes officiels Ducati, Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo. Valentino Rossi? Obligé de passer par Q1, la première phase des qualifications réservée à ceux qui ne figurent pas dans le top 10 après les trois premières séances d’essais libres, Rossi ne partira que de la 14e place, soit de la cinquième ligne de la grille.

Aegerter aussi à la peine

En Moto2 – la séance a été interrompue après la chute (sans conséquences physiques) de Luca Marini -, Dominique Aegerter (KTM) signe le 19e chrono, à une seconde de la pole position de Francesco Bagnaia (Kalex). Un forfait de marque: l’Espagnol Xavi Vierge (Kalex) s’est fracturé le poignet droit. (nxp)