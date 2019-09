Louis Delétraz: «C’est horrible à dire mais on doit continuer pour Anthoine»

Personne n’ignore qu’il pratique un sport dangereux, lui le premier, mais tout le monde avait oublié qu’il pouvait y avoir des drames. Cela n’était d’ailleurs plus arrivé depuis 2014 et le terrible accident mortel de Jules Bianchi. Louis Delétraz se trouvait en piste, samedi à Spa, lors du GP de Formule 2, lorsque le drapeau rouge s’est agité alors que derrière lui, Anthoine Hubert a perdu la vie à la suite d’un crash d’une violence inouïe.

«Je regrette d'avoir vu les images»

«Je suis tombé par hasard sur des images sur les réseaux sociaux et je regrette de les avoir vues!» Le Genevois a forcément mal dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Le Français était son ami depuis leurs débuts en Formule 4 en 2014. Ils avaient même partagé un podium cette saison à Monaco; Anthoine premier et lui deuxième, pour 58 millièmes. «On plaisantait encore vingt minutes avant la course», se souvient le pilote de l’écurie Carlin, qui appréciait tant son adversaire ainsi que toute sa famille. «C’est bête mais quand je suis arrivé chez moi, dimanche soir, je me suis dit que lui n’était pas rentré, qu’il ne reverrait plus sa maman, que j’avais eu de la chance. J’ai pris une douche froide.»

Louis a forcément pensé à sa mère, Anne Delétraz. «Elle a eu peur, bien sûr, mais elle sait aussi que ce genre de journée n’arrive pas tous les week-ends.» Son père, Jean-Denis, qui a aussi été pilote de F1, connaissait également bien la famille Hubert. «À l’époque, certains des collègues de mon papa lui disaient qu’ils arrêtaient le sport automobile car ils avaient marre de perdre 5 à 6 amis par an. Lorsqu’il courait c’était quelque chose de fréquent de mourir dans une voiture.»

«Il est mort en faisant ce qu'il aimait»

Louis Delétraz sait que cela n’est plus le cas. Heureusement. Mais où trouve-t-on la force de remonter dans un bolide après un tel accident? «J’ai perdu un ami et c’est violent, reconnaît celui qui rêve de F1. Maintenant, si cela n’avait tenu qu’à moi, j’aurais disputé la course dimanche, mais certains pilotes ne le sentaient pas et on a annulé l’épreuve. Je respecte cette décision même si lui aurait voulu qu’on prenne le départ.»

C’est donc ce week-end à Monza qu’ils vont tous se remettre en piste. «Il est mort en faisant ce qu’il aimait. Fort ou pas mentalement, c’est horrible à dire mais il faut continuer pour lui, poursuit l’Helvète. On est une grande famille et il faut s’entraider.» Après Charles Leclerc qui a dédié son premier succès à son jeune ami français, Louis Delétraz aimerait en faire de même en Italie. «Tout le monde va vouloir gagner pour Anthoine.»

Au-delà des émotions, le Genevois, 9e au classement des pilotes, en aurait bien besoin pour convaincre une grosse écurie. «Après de nombreux problèmes techniques, je n’ai pas connu une saison facile, mais ai-je le droit de me plaindre de mes résultats par rapport à ce qui s’est passé samedi? On se prend souvent la tête pour des choses infimes, cet accident m’a remis les pieds sur terre.» Tout ce qu’il veut c’est rouler, pour que là-haut, avec les étoiles, Anthoine soit fier de lui.