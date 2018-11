Les espoirs de médaille suisse balayés

C'est une date malheureusement historique pour le Curling-Club Genève et son skip Peter de Cruz: pour la première fois 2014, l'équipe genevoise ne ramènera pas de médaille d'une compétition majeure.

Ce jeudi matin, les données étaient claires avant le 9e et dernier match du round robin des championnats d'Europe de Tallinn: après avoir concédé une quatrième défaite mercredi, la Suisse était condamnée à battre la Norvège et devait compter sur une victoire suédoise contre l'Allemagne. Mission accomplie, dans les deux cas: la Suisse a battu la Norvège 8-7, et la Suède a disposé de l'Allemagne 8-2.

Au classement définitif, Allemagne, Norvège et Suisse se partagent donc la quatrième place, avec 5 victoires et 4 défaites. Mais la Suisse, finalement, a été précédée par l'Allemagne (4e) et la Norvège (5e) au Challenge de la dernière pierre, qu'elle a à chaque fois perdu contre ses deux adversaires directs.

Peter de Cruz et ses coéquipiers quittent donc le tournoi estonien bredouilles, après avoir ramené une médaille lors de chacun de leurs six précédents tournois majeurs.

Après avoir à chaque fois ramenés une médaille d'un grand championnat, on ne va pas leur en vouloir... mais c'est quand même une surprise et une déception de ne pas retrouver le @TeamDeCruz en 1/2 finale des Européens. La qualification se joue pour 12,6mm précisément???? — Marc Gisclon (@MarcGisclon) 22 novembre 2018

(nxp)