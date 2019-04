Les deux Romands de NBA face-à-face en play-off!

Les quarts de finale de play-off de la Conférence Ouest de NBA donneront lieu à un duel 100% suisse: les Houston Rockets du Genevois Clint Capela seront en effet opposés au Utah Jazz du Vaudois Thabo Sefeolosha. Le premier match est agendé à dimanche dans le Toyota Center des Rockets.

Round 1 Schedule Is Set ???? ???? https://t.co/PNwBa2HRTp pic.twitter.com/WXFeHSKUXP

Avant la dernière soirée de la saison régulière, pour laquelle la franchise de Houston était au repos, Capela, Harden & Cie occupaient la troisième place de leur Conférence. Ils restaient cependant sous la menace des Portland Trail Blazers.

Ceux-ci leur ont chipé cette troisième place à la faveur de leur succès 136-131 contre les Sacramento Kings. Les Trail Blazers ont passé l'épaule en fin de match, alors qu'ils ont été menés de 28 points à 10 secondes de la mi-temps (59-87), puis de 22 points à 1'05'' de la fin du troisième quart-temps (91-113), et encore de quinze points à l'entame du dernier quart (98-113).

C'est donc ce retournement de situation incroyable qui donne l'occasion aux deux joueurs romands de NBA de se retrouver face à face en quart de finale de Conférence.

Pour sa dernière sortie à Los Angeles face aux Clippers, le Jazz s'est incliné 137-143 après prolongation. Utilisé pendant plus de 27 minutes, Sefolosha a terminé la partie avec une fiche acceptable: 7 points, 6 rebonds et 3 assists.

Tableau des play-off de NBA

Conférence Est: Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8), Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7), Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6), Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5).

Conférence Ouest: Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8), Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7), Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6), Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5).

Les play-off débutent samedi. Chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires étant qualifiée pour le tour suivant.

The 2019 #NBAPlayoffs are set!



Games begin on Saturday, April 13th. pic.twitter.com/4ERS0ZeywQ