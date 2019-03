Les Warriors ont joué le cœur serré

Golden State a corrigé Indiana 112-89, mais le double champion NBA en titre et leader de la conférence Ouest reste sous le menace de Denver qui s'est imposé à Washington 113-108. A quatre semaines du début des play-off, Golden State et Denver sont toujours dos à dos pour le statut de meilleur équipe de l'Ouest.

Les Warriors n'ont pas tremblé face aux Pacers, mais ils ont attendu le troisième quart-temps pour assurer leur victoire. Stephen Curry n'a marqué «que» 15 points, dont 12 dans cette période. C'est DeMarcus Cousins qui a fini meilleur marqueur des Warriors avec ses 19 points, agrémentés de onze rebonds.

With tears in his eyes, @warriors Quinn Cook is comforted by teammate Jordan Bell before playing the Pacers during their @nba game in Oakland, Calif. on March 21, 2019. Clifford Dixon, a close friend of Durant and Cook, was shot and killed at a nightclub in Chamblee, Ga. pic.twitter.com/zakmuy1Qgs