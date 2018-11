Les Suissesses en argent au bout du suspense

Les Suédoises d’Anna Hasselborg, numéro 1 mondial, ont remporté leur 20e titre continental, le premier depuis 2014. Les Suissesses du CC Aarau ont quant à elle craqué au pire des moments, après avoir remporté leurs dix premières parties de la compétition. Il a fallu attendre l’avant-dernière pierre du dernier end pour que la différence se fasse.

La partie a, en effet, été très longue à se décanter. Les deux équipes se sont rendues pierre pour pierre et n’ont jamais réussi à marquer plus qu’un point par manche jusqu’en toute fin de rencontre. La «faute», notamment, aux Nos 4 de chaque formation, qui ont fait preuve d’une précision redoutable. Alina Pätz a même plusieurs fois rattrapé in extremis les erreurs de sa skip Silvana Tirinzoni, pas vraiment inspirée ce samedi.

Mais ce qui devait arriver arriva, alors qu’on pensait bien que la Suisse allait emmener son adversaire dans un end supplémentaire. Pätz a alors manqué d’un cheveu un «double take-out», ouvrant ainsi une voie royale pour Hasselborg, qui n’en demandait pas tant. La Suédoise a parfaitement réglé la mire, dans la foulée de son incroyable 94% de réussite de la matinée estonienne. (nxp)