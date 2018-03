Les Philadelphia Sixers tourmentent Cleveland

Cleveland a concédé jeudi sa troisième défaite en cinq matches en s'inclinant nettement à domicile face à Philadelphie 108 à 97.

Les Cavaliers ont reçu une leçon de réalisme de la part des jeunes Sixers qui ont toujours mené au score et n'ont pas craqué lorsque LeBron James et ses coéquipiers sont revenus par trois fois à leur hauteur. Tout un symbole: quand «King James» a égalisé (85-85) à moins de six minutes de la sirène, Philadelphie a aussitôt repris le large grâce à ses prodiges Ben Simmons et Dario Saric.

La superstar de Cleveland ne s'est pourtant pas ménagé avec 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Mais en l'absence de Kevin Love, convalescent après sa fracture d'une main fin janvier, et de J.R. Smith, suspendu par son équipe après un incident lors de l'entraînement du matin, James était trop seul.

Face à lui, six joueurs des Sixers ont marqué au moins dix points, la palme revenant à JJ Redick avec 22 points, tandis que Joël Embiid a fini la rencontre avec 17 points et 14 rebonds.

Les Sixers qui restaient pourtant sur onze défaites de suite face aux Cavaliers, ont réussi leur coup alors qu'ils rêvent d'attirer l'été prochain «King James». Philadelphie est 6e de la conférence Est (33 v-27 d) et se rapproche de Cleveland, toujours 3e avec 36 victoires et 25 défaites. (afp/nxp)