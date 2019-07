Les Lions de Genève bouclent leur effectif

L’effectif des Lions de Genève est désormais au complet. Le club du bout du Lac a annoncé lundi la resignature pour un an de Derrick Colter (25 ans, 180 cm). La meneur américain sort d’une saison à 13 points, 5 passes décisives et 3,5 rebonds de moyenne.

«Je reviens à Genève parce que c’est ici où j’ai envie d’être. J’ai longuement parlé au coach, Adnan Chuck, et nous sommes sur la même longueur d’ondes. Je sens que je n’ai pas fini le boulot la saison passée et je me réjouis de retrouver nos supporters et mes coéquipiers dans deux semaines», a réagi Derrick Colter.

Le natif du Maryland aura notamment comme remplaçant Christian Tukama (22 ans, 187 cm), qui arrive en provenance du Meyrin Basket (LNB).