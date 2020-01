Les Jeux ont accueilli 350'000 spectateurs!

Même les plus «ronchons» des Helvètes auront semble-t-il fini par se prendre aux Jeux. La quinzaine des JOJ 2020 qui touche à sa fin a presque fait l’unanimité et les spectateurs ont largement rempli les sites de compétition, que ce soit à Lausanne, mais aussi à la Vallée de Joux, Leysin, les Diablerets et Villars pour les Vaudois, comme à Champéry pour les Valaisans, St-Moritz pour les Grisons et les Tuffes, en France.

Au total, ce ne sont pas moins de 350'000 spectateurs qui se sont déplacés sur les sites sportifs! De nombreuses sessions de hockey sur glace (Vaudoise aréna, 8000 spectateurs), mais aussi de patinage artistique et de patinage de vitesse sur piste courte (Malley 2.0) ont fait le plein, quelques fois plusieurs jours à l’avance. Certaines stations de montagne ont quant à elles recensé jusqu’à 10'000 spectateurs lors des week-ends de compétitions.

Fête au Flon

Selon les organisateurs, ils étaient même, en tout, 640'000 en y ajoutant les divers festivals «en Jeux!», avec l’apport notable de 80'000 écoliers. La seule commune de Lausanne a vu près de 200'000 visiteurs assister ou participer aux diverses initiations disponibles entre ses murs. Chaque soir, ce sont en moyenne 2000 supporters qui sont allés fêter les médaillés au Flon.

Ces spectateurs ont, toujours d’après le communiqué de Lausanne 2020, préféré le train et les transports publics à une large majorité (80%). Au total, les TL (transports publics de la région lausannoise) ont permis à un million de personnes de se déplacer pendant ces Jeux, soit une hausse de 30% par rapport à 2019, sur la même période. Les dimanches, ce chiffre a grimpé jusqu’à 60% de hausse.

191 pays touchés

Les téléspectateurs romands ont eux aussi plébiscité ces deux semaines de compétition entre jeunes de 14 à 18 ans. La RTS a par exemple réalisé un joli score de 25% de parts de marché, lors de la cérémonie d’ouverture du 8 janvier. «Les résumés journaliers de toutes les compétitions ont été repris dans 191 pays à travers le monde, contre 89 à Lillehammer en 2016. Plus de 165 heures de direct ont été produites par l’Olympic Broadcasting Service (OBS)», a ajouté la missive parvenue aux rédactions.

«Ces Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 sont un immense succès, s’est félicité Thomas Bach, le président du CIO. Nous sommes très heureux que le comité d’organisation ait pleinement suivi les réformes du CIO et son Agenda olympique 2020. Ces réformes ont permis de voir de nouveaux sports et de nouvelles disciplines. Elles ont permis d’avoir une parité parfaite et d’avoir des Jeux très inclusifs. Je ne peux que dire merci à tous les Lausannois, à tous les Vaudois et à tous les Suisses, pour avoir accueilli ces Jeux de la Jeunesse de cette façon.»