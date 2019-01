Les Bucks, c'est du sérieux

Les Bucks enchaînent

Sur ses dix derniers matches, Milwaukee n'a perdu qu'une fois. C'était à Miami le 23 décembre. La réception d'Atlanta dans la nuit de vendredi à samedi a tourné à la boucherie: à la fin du premier quart-temps, le score était déjà de 43 à 14. Le coach Mike Budenholzer a pu faire tourner son contingent, sa star Giannis Antetokounmpo frôlant le «triple double» (16 points 8 rebonds 10 assists) en même pas 20 minutes. Score final 144-112.

The @Bucks record a season-high 36 team assists to improve their record at home to 18-3!#FearTheDeer 144#TrueToAtlanta 112



Giannis: 16 PTS, 10 AST, 8 REB

Malcolm Brogdon: 19 PTS

Khris Middleton: 19 PTS, 4 AST pic.twitter.com/PaSlJXkVEp