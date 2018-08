Lea Sprunger tout en or

Mission accomplie pour Lea Sprunger. La hurdleuse suisse a réussi à décrocher une médaille d'or lors des championnats d'Europe de Berlin. «J'espérais cela depuis une année. C'est un immense soulagement. Je me suis mis beaucoup de pression depuis le début de la saison avec cet objectif et je l'ai réalisé», a-t-elle expliqué au micro de la RTS.

La Vaudoise s'est imposée en 54''34. Elle visait l'or et elle l'a décroché en résistant à la pression. «J'étais étonnamment calme avant la course. J'ai vu qu'il y avait énormément de drapeaux suisses dans les tribunes. Cela m'a encore plus motivée», a commenté Lea Sprunger, qui a réalisé de loin son meilleur chrono de la saison. Malgré des premiers passages de haies approximatifs, elle a très rapidement pris la tête de la course.

Lea Sprunger a dû résister au retour d'Hanna Ryzhykova jusque dans les derniers mètres. «J'ai piétiné sur les premières haies. C'est à la sortie du virage que ma course a vraiment débuté. Je me suis focalisé sur moi-même, je n'ai pas trop regardé mes adversaires. Sur la dixième haies, les jambes ont commencé à faire mal, je sentais vraiment le retour de l'Ukrainienne», a conclu la Vaudoise. (nxp)