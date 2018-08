Lea Sprunger: «J’ai eu un blanc sur la ligne d’arrivée»

Lea Sprunger, vous venez d’être sacrée championne d’Europe, qu’est-ce que ça fait?

C’est fou. C’est l’objectif de la saison qui se réalise. J’ai travaillé dur pendant des années pour sortir cette course au bon moment. Je ressens énormément de bonheur.

Quand vous passez la ligne d’arrivée, quelles sont les images qui vous traversent l’esprit?

J’ai eu un blanc sur la ligne d’arrivée. Les gens m’ont demandé pourquoi je n’ai pas vraiment réagi. Je ne peux pas vraiment leur répondre, je n’ai pas tout réalisé tout de suite. Pendant une année, on se focalise sur une course. Et tout d’un coup, elle est finie, elle est gagnée. Quand je comprends que je suis championne d’Europe, c’est juste un soulagement.

Il y avait énormément de fans suisses ce soir à Berlin…

Dès la présentation, l’ambiance était folle. Il y avait des drapeaux suisses un peu partout. C’était dingue, ça m’a donné de l’énergie supplémentaire.

Est-ce que vous avez sentir le retour de l’Ukrainienne Anna Ryzhykova en fin de course?

Oui, je la sens revenir. Mais j’essaie surtout de me focaliser sur mon couloir, sur ma ligne. Je me rappelle aussi que la fin de course, c’est ma force. Je n’ai jamais douté. J’étais vraiment concentrée sur la ligne d’arrivée.

Et au niveau technique, comment jugez-vous cette course?

Je pense pas que c’était la course parfaite mais ce n’est pas le plus important. Je ne sais même pas le temps que j’ai fait. En grand championnat, je ne regarde jamais le temps. Le but, c’était vraiment de remporter l’or.

Mais il a tout de même fallu aller très vite pour gagner?

J’en étais consciente avant le début des championnats d’Europe. Il fallait aller vite. C’est chose faite. On peut dire que c’est un des plus beaux jours de ma vie.

Et maintenant, comment allez-vous fêter?

Je pense qu’on va sortir fêter cette médaille ce soir. Il y a beaucoup de gens proches qui sont là, des amis, ma famille. Je pense que je ne vais pas beaucoup dormir cette nuit. (nxp)