Le relais 4x100m devra faire mieux en finale

Très attendu, le relais 4x100m féminin a passé son premier examen dans le stade olympique de Berlin. Les Suissesses ont pris la deuxième place de leur demi-finale derrière les favorites allemandes en 42’’62. Elles sont restées à plus de trois dixièmes de leur record national, établi cette année à la Pontaise. La faute à des passages de témoin compliqués entre Mujinga Kambundji et Salomé Kora notamment.

Une finale relevée

En finale, les quatre relayeuses devront réussir la course parfaite pour espérer inquiéter la Grande-Bretagne, déjà impressionnante sans la double championne d’Europe Dina Asher-Smith. Les Allemandes et les Néerlandaises seront également de sérieuses candidates aux médailles. Arrivées au micro de la RTS, Ajla Del Ponte et Sarah Atcho n’ont pas caché leur frustration: «Ce n'était pas du tout propre, a regretté la Lausannoise. Malgré tout, cette qualification représente une étape, désormais franchie. En relais, il peut se passer tellement de choses.» A ses côtés, la Tessinoise avait déjà le regard tourné vers la suite. «Nous ne pourrons que faire mieux. Désormais, il va falloir récupérer puis repartir pour la finale.» Le relais masculin éliminé

Chez les hommes, Sungantham Sonasundaram, Silvan Wicki, Florian Clivaz et Alex Wilson sont passés à côté de leur sujet. Ils se sont classés seulement 6e d’une demi-finale marquée par les chutes spectaculaires de deux Allemands dans la dernière ligne droite. (nxp)