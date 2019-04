Le Dakar déménage en Arabie Saoudite

Le Dakar, le plus célèbre des rallyes-raids, quitte l'Amérique du Sud - où il se courait depuis 2009 - et aura lieu en Arabie Saoudite en 2020, a annoncé l'organisateur ASO dans un communiqué ce lundi.

«Après trente années à sillonner et découvrir l'Afrique et dix ans à s'émerveiller des paysages sud-américains, le plus grand rallye du monde va écrire un nouveau chapitre au sein des déserts mystérieux et profonds du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite», est-il ajouté dans ce communiqué.

3?0? ans en Afrique.

1?1? ans en Amérique du Sud.

Le troisième chapitre du plus grand rallye raid au monde va s’écrire au Moyen Orient.

?? Le prochain Dakar aura lieu en Arabie Saoudite ????????

Plus de détails sur cette nouvelle aventure seront révélés le 25 avril…#Dakar2020 — DAKAR RALLY (@dakar) 15 avril 2019

???? C'est officiel, le @dakar 2020 partira d'Arabie Saoudite !

David Castera, le nouveau patron du rallye s'explique au micro de France tv sport #Dakar2020 — France•tv sport (@francetvsport) 15 avril 2019

(AFP/nxp)