Le CIO veut lutter contre le harcèlement sexuel

Alors qu'un médecin en charge de gymnastes olympiques américaines vient d'être condamné à vie pour des agressions sexuelles à répétition, le CIO a mis en place pour les JO d'hiver de Pyeongchang, qui commencent vendredi, une cellule d'aide aux victimes.

«Quand nous avons commencé ce travail, c'était vraiment un sujet tabou», explique Susan Greinig, en charge de cette cellule du CIO, et qui rejette toute responsabilité dans le scandale de la gymnastique américaine.

Durant la quinzaine des JO de Pyeongchang (9-25 février), quatre lieux d'accueil sont ouverts, afin d'offrir un soutien médical et psychologique aux victimes de harcèlement ou d'abus sexuels.

