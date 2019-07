La vie de Yann Zimmer n’est pas un long fleuve tranquille

Il a récemment retrouvé d’anciennes photos. Sur l’une d’elles, on voit un gamin installé sur les épaules de son papa; bouche ouverte, le regard fixe, le môme regarde passer une voiture de rallye. Yann Zimmer, 29 ans, n’est pas certain que c’est précisément ce jour-là qui a influencé ses choix. Ce qui est sûr, c’est que tout petit déjà, il est tombé dans cette «soupe» forcément excitante pour un gosse.

2001. Yann Zimmer a 11 ans. Il roule vite dans le cadre du Championnat de Suisse de karting. Début 2005, profitant de son double passeport franco-suisse, l’Yverdonnois participe à une sélection de la FFSA, la Fédération française de sport automobile. «J’en avais terminé avec l’école obligatoire en Suisse, explique-t-il. Cela me permettait, si j’étais pris en France, de poursuivre mes études selon le régime de sport-études.» Et il a été pris. Il a même été deux ans de suite vice-champion de France de karting, avant de passer un nouvel échelon: «Le Volant A.C.O., aux commandes d’une Formule Renault 2.0. Et j’ai gagné!»

Des noms connus

Il a gagné une bourse aussi, pour franchir un nouveau cap. Ce sera la F4, même châssis (Signatech) et même moteur (Renault 1.6) pour tous; on est en 2009 et Yann Zimmer est vice-champion de France. L’Yverdonnois est toujours sur la bonne trajectoire. Le voilà, début 2010, en Formule Renault en championnat d’Europe, troisième, puis deuxième de la région «Alps». Quelques-uns de ses adversaires d’alors portent des noms aujourd’hui connus: Daniil Kvyat, Carlos Sainz Junior, Stoffel Vandoorne…

Cette fois, on se dit que c’est bon, qu’il est tout près du graal. Mais Yann Zimmer ne le touchera jamais. «Le but, c’était la Formule Renault 3.5, explique-t-il, mais tout s’est déglingué début 2012. Les sommes exigées ont pris l’ascenseur, ce n’était pas pour moi. Plus pour moi.»

Avec les quelques partenaires qu’il a convaincus, le Vaudois découvre alors une discipline totalement différente: la Nascar. Ce championnat vedette aux États-Unis, dont les courses se disputent sur des anneaux ovales, tente de s’implanter en Europe. Yann Zimmer en sera. Il en sortira même rookie of the year, le débutant de l’année: «Ici, cela ne veut rien dire. Mais aux States, c’est un statut très important.» Les États-Unis, c’est son nouveau but. Parmi les premiers sportifs à lancer une opération de financement participatif, le Nord-Vaudois en retire de quoi se payer des essais et une épreuve, là-bas. Il va y rester trois ans et, à défaut de piloter, il vend… des volants de course. «J’étais tous les week-ends sur des circuits, c’était parfait pour se faire un bon carnet d’adresses», rigole-t-il.

«Un châssis incroyable»

Il a tout essayé, il n’y est pas arrivé, financièrement parlant. Et quand, ce printemps, Yann Zimmer revient en Europe, il n’a pas besoin d’attendre longtemps pour retrouver un baquet, celui de l’Alpine engagée dans la nouvelle Cup par le Garage du Valais. «Une petite GT, un châssis incroyable.» Demain? «J’ai toujours aimé les rêves. Le dernier en date? Et si Alpine, à l’horizon 2020, imaginait une «hypercar» pour répondre aux nouvelles règles de l’endurance?» Ce serait, alors, «son» Amérique…