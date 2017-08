La reine Maria Lasitskene sacrée à la hauteur

Maria Lasitskene a enchaîné un 25e concours sans défaite pour conserver le titre mondial à la hauteur. La Russe, première athlète sous drapeau neutre à être sacrée à Londres, s'est imposée grâce à un saut à 2m03, échouant par la suite à franchir 2m08, qui aurait constitué un record national.

Lasitskene a devancé l'Ukrainienne Yuliia Levchenko (2m01) et la Polonaise Kamila Licwinko (1m99), qui l'ont poussée dans ses retranchements. Le fantasme de voir la reine de la discipline s'attaquer au record du monde de la Bulgare Stefka Kostadinova (2m09), vieux d'exactement trente ans, planait sur Londres. D'ailleurs, la Russe avait notamment tenté le coup (2m10) à Lausanne cette année.

Depuis la révélation d'un dopage d'Etat, la Fédération internationale a suspendu l'athlétisme russe en novembre 2015. Les sportifs russes, privés de JO 2016 à Rio, ont été autorisés à concourir sous drapeau neutre pour autant qu'ils pouvaient apporter la preuve de leur honnêteté.

Le Français Mayer remporte le décathlon

Le vice-champion olympique Kevin Mayer a lui aussi tenu son rang en devenant champion du monde du décathlon. Le prodige de 25 ans, en tête après la première journée, a maintenu à distance sa meute de poursuivants même si, avec 8768 points (meilleure performance mondiale de l'année), il n'a pas réussi à battre son record de France (8834). Ses bons résultats à mi-épreuve avaient fait naître l'espoir de voir le Franciliens se atteindre la barre des 9000 points.

Mayer était le favori de l'épreuve après la retraite de l'Américain Ashton Eaton, double champion olympique (2012 et 2016) et recordman du monde (9045 points). L'Allemand Rico Freimuth (8564) a pris la médaille d'argent et son compatriote Kai Kazmirek (8488) celle de bronze.

Johannes Vetter a remporté quant à lui le titre au javelot en devançant les deux poulains du recordman du monde Jan Zelezny. Mais que ce fut serré, puisque l'Allemand n'a battu le Tchèque Jakub Vadlejch que de seize centimètres (89m89 contre 89m73). La troisième place est revenue à un autre Tchèque, Petr Frydrych (88m32). (si/nxp)