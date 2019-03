La Suisse compte deux champions olympiques de plus

Réunie en session printanière au Lausanne Palace depuis 3 jours, la Commission exécutive du CIO (Comité International Olympique) ne cesse de délibérer, trancher et communiquer diverses décisions. La haute instance a ainsi confirmé, jeudi, la consécration olympique du pilote Beat Hefti et de son pousseur Alex Baumann.

Les deux colosses appenzellois s'étaient classés deuxièmes de l'épreuve de bob à 2 des Jeux de Sotchi, en 2014, derrière un équipage piloté par Alexander Zubkov.

Or, on sait ce qu'il est advenu du tricheur russe, suspendu à vie pour dopage - à l'instar de nombreux sportifs compatriotes - après moult rebondissements et péripéties administratives qui seraient fastidieux à énumérer ici.

A la retraite sportive depuis la fin 2016, alors qu'il pratiquait le bob de haut niveau depuis 1999, Beat Hefti (41 ans) aura donc dû attendre cette décision du CIO pour «savourer» enfin un or olympique qu'il aurait conquis à la régulière. Si tant est qu'il puisse le savourer pleinement, cinq ans après que le soufflet soit retombé... (nxp)