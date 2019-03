La Suisse championne du monde

La finale des championnats du monde de Silkeborg (Dan) s’est jouée au bout du suspense, lors d’un 11e end supplémentaire. Avec l’avantage de la dernière pierre, les Suissesses ont parfaitement négocié ce money time, s’imposant finalement 8-7.

Le CC Aarau, composé de Silvana Tirinzoni (skip), Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander et Alina Pätz a réalisé un gros exploit face à une Suède qui partait largement favorite. En effet, dans sa formation actuelle elle est championne olympique, vice-championne du monde et championne d’Europe. En plus de cela, les Scandinaves bénéficiaient d’un avantage psychologique: elles avaient déjà dominé la Suisse (8-5) lors du 4e tour du round robin, dimanche dernier.

Dans un match à rebondissements, les Suissesses ont maîtrisé le début de la rencontre, avant de céder dans les cinquième et septième ends, concédant deux coups de deux. Elles ont dû attendre la neuvième manche pour relancer leurs affaires et contraindre la Suède à ce end supplémentaire, qui n’a pas atteint des sommets techniques. La nervosité ayant pris le dessus. Comme souvent dans les grands rendez-vous, c’est Alina Pätz qui a fait la différence sur les deux dernières pierres, dominant la No1 mondiale, Anna Hasselborg. (nxp)