L'équipe de LeBron James remporte le All-Star Game

Le 69ème All-Star Game a été remporté dimanche à Chicago par l'équipe de LeBron James (157-155) au terme d'une fin de match haletante, à l'intensité inhabituelle, un bel hommage à Kobe Bryant, dont l'ombre a plané sur ce weekend de gala.

Même si son jeu, très défensif, ne le prédisposait pas forcément à briller, le Français Rudy Gobert, dont c'était la première sélection, a fait mieux que figurer dans ce match des étoiles, terminant avec 21 points et 11 rebonds.

FANTASTIC FINISH to end the 3Q in a 41-41 tie!#TeamGiannis leads #TeamLeBron 140-133 in the 4th Q.



FINAL TARGET SCORE: 157 pic.twitter.com/odL1b6aZSe