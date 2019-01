Kawhi Leonard écœure le Jazz et Sefolosha

Le Jazz reste branché sur courant alternatif. Après sa large victoire contre les New York Knicks le 30 décembre, Utah a perdu dans la nuit de mardi à mercredi au Canada, sur le parquet de Toronto, pour son premier match de la nouvelle année.

La faute à Kawhi Leonard, auteur de sa meilleure performance offensive en carrière, avec 45 points au compteur. L'ex-star des San Antonio Spurs - qu'il retrouvera jeudi - a réussi 16 de ses 22 tirs pour offrir une 28e victoire aux Raptors (122-116). En verve contre New York avec 10 points et 10 rebonds, Thabo Sefolosha a été plus discret avec un tir derrière l'arc réussi en 9 minutes de jeu.

Dans les autres matches de la nuit en NBA, Milwaukee a conforté sa place de leader de la Conférence Est en atomisant Detroit (121-98). A l'Ouest, Denver reste en tête après son succès sur les Knicks (115-108). Portland a battu Sacramento après prolongation avec un Jusuf Nurkic XXL (113-108) et Philadelphie s'est imposé face aux Clippers (119-113).

