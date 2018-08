Kambundji mise encore sur le relais

Elle avait déjà échoué à la même place à l’issue d’une ligne droite désenchantée. La quatrième, la pire, celle que personne ne désire hériter. Sur 200 m, Mujinga Kambundji (22’’45) a retrouvé l’ombre du podium, cet obscur objet du désespoir. Devant elle, Dina Asher-Smith, déjà titrée sur 100 m, était encore une fois irrésistible. Magistrale, l’Anglaise s’est imposée en 21’’89, meilleure performance mondiale de l’année. Championne du monde en titre, le Néerlandaise Dafne Schippers (22’’14) a dû capituler, tout comme sa compatriote Jamie Samuel (22’’37).

Pour la Bernoise, la pilule est amère mais un peu moins dure à avaler. Sur 100 m, il lui avait manqué six centièmes pour se hisser sur le podium. Sur 200 m, son débours se monte à huit centièmes. C’est la dure loi du chrono. Elle accable une athlète qui s’était présentée sur la piste bleue de Berlin avec de hautes ambitions. «Ça saoule! J’étais venue ici pour gagner une médaille et je reste persuadée que c’était possible. D’ailleurs, j’y crois toujours. Ce dimanche, je vais tout donner pour le relais. Dans ce stade, dans cette ambiance, ça va être de la folie!»

Sarah Atcho rassure

Malgré cette nouvelle déception, malgré des sanglots furtivement versés, Mujinga Kambundji fait contre mauvaise fortune bon cœur. Sur 200 m, ça a mieux tourné pour elle! «Cette fois, je n’ai pas traîné au départ comme sur 100 m», s’exclame-t-elle. Plus tonique qu’en demi-finale, elle a aussi mieux terminé sa finale. Seul problème, elle avait affaire à trois rivales toutes plus véloces qu’elle cette saison. Pour son malheur et sa frustration, une certaine logique a triomphé.

Désormais, la Bernoise n’a plus qu’une envie: se désabonner de cette funeste quatrième. Elle aura pour la soutenir l’enthousiasme de ses coéquipières du relais et la détermination retrouvée de Sarah Atcho. Écartée de la finale du 200 m pour un centième, la Lausannoise a encaissé le coup et repris goût à l’ambition. «Rassurez-vous, ça va beaucoup mieux», disait-elle samedi.

(nxp)