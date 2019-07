Jonathan Dubas rejoint les Lions de Genève

Belle pioche des Lions de Genève! Le club présidé par Imad Fattal a signé l’international suisse Jonathan Dubas pour deux saisons. Le Veveysan de 28 ans (203 cm) était entraîné ces deux dernières années en Suède, au Norrköping Dolphins, par celui qui a été nommé cet été nouveau coach des Genevois, Adnan Chuk.

Éliminé en demi-finales des play-off avec la formation scandinave la saison passée, ce joueur intérieur dur au mal était venu renforcer son club de cœur, le BBC Monthey-Chablais, pour les phases finales. «Jonathan est un guerrier, qui fait toutes ces choses qui ne se voient pas sur la feuille de statistiques, mais qui permettent à un groupe de se donner des chances de gagner. Nous nous connaissons bien et je suis heureux de l'avoir dans notre groupe», a réagi Adnan Chuck.

Jonathan Dubas va retrouver une flopée de visages familiers à Genève: il a déjà évolué avec Marin Bavcevic, Mikael Maruotto et Markel Humphrey à Monthey et se prépare actuellement avec Arnaud Cotture, Alexander Hart et Robert Zinn dans le cadre de l’équipe de Suisse.