James Harden continue d'affoler les compteurs

Il y a trois semaines, les Houston Rockets figuraient dans les bas-fonds de la Conférence Ouest. Mais depuis le 11 décembre, la franchise texane a bien redressé la barre avec dix victoires sur ses onze derniers matches. Et elle le doit à sa superstar, James Harden, tout simplement injouable ces derniers temps.

Le meilleur joueur («MVP») de la saison passée a marqué plus de 40 points (43) pour la quatrième fois de suite dans la victoire de sa formation face à Memphis (113-101) dans la nuit de lundi à mardi. Avec 13 passes décisives et 10 rebonds, il s'est même offert son quatrième «triple-double» de la saison.

Sur le derniers mois de l'année civile, James Harden tourne à la moyenne vertigineuse de 36 points par match. Face aux Grizzlies, «The Beard» a été bien secondé par Clint Capela. Le Genevois a compilé 19 points et 13 rebonds en 38 minutes. Les Rockets, pourtant toujours privés de Chris Paul, sont désormais 5e de la Conférence Ouest.

James Harden joins Kobe Bryant and MJ as the 3rd player in last 30 years to score at least 400 points in 10-game span, per Elias Sports Bureau pic.twitter.com/zj4EIWMRfS — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 janvier 2019

James Harden becomes the first player in @NBAHistory to record 8 consecutive games of 35+ points, 5+ assists! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/rKjlmKKtWb — NBA. 1 janvier 2019

Harden is in MVP form ???? pic.twitter.com/4byDAPH4kd — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 janvier 2019

Dans les autres matches de la nuit, Oklahoma City a pris sa revanche sur Dallas (122-102), 24 heures après sa défaite face aux Mavericks. De son côté, le double champion en titre Golden State s'est facilement imposé (132-109) contre Phoenix.

(nxp)