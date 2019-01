Hugo Lopes n'a pas perdu deux heures au Dakar

Le pilote moto genevois Hugo Lopes n’a pas terminé la première étape du rallye Dakar à la dernière place, à plus de 2 heures du vainqueur! «Une erreur de chronométrage, qui a été corrigée dans la nuit», explique Lopes.

«Cela dit, ce fut assez compliqué, poursuit-il. Je me suis mis un peu trop de pression, tellement j’avais envie de bien faire. Je ne me suis jamais libéré, je n’ai pas réussi à rouler comme je sais le faire. La navigation? Après une année, j’ai dû retrouver mes marques. La fin de spéciale a été meilleure, même si j’ai perdu une quinzaine de minutes à chercher un cap. Je termine finalement 111e (à 48'35'' du leader, l'Espagnol Joan Barreda), c’est assez loin de ce que j’attends, mais je me dis que cela ne fait que commencer et que certains ont déjà abandonné.»

Ce mardi, un premier très gros morceau attend les concurrents, avec une spéciale de 342 kilomètres. (nxp)