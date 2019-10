Houston et ses Suisses tombent face aux Bucks

Dans le duel des derniers MVP (meilleur joueur de la saison), Giannis Antetokounmpo, le lauréat de 2019, a pris le meilleur sur les nouveaux coéquipiers de Houston James Harden (2018) et Russell Westbrook (2017) jeudi. A la mi-temps, Milwaukee accusait 16 points de retard sur le parquet du Toyota Center. Mais la star des Bucks (30 points dont 20 après la pause, 13 rebonds, 11 passes décisives) a sonné la charge en seconde période (117-111).

Giannis triple-double on Opening Night knocks off Brodie and The Beard ???? 30 PTS | 13 REB | 11 AST pic.twitter.com/PdjQMAAPgG

En face, James Harden a sorti un match en trompe-l’œil. La vedette des Rockets termine avec 19 unités mais à 2/13 au tir dont 1/8 derrière l'arc. Russell Westbrook a fait mieux: 24 points (7/17) 16 rebonds et 7 assists. Aligné 31 minutes, le Genevois Clint Capela a livré la marchandise avec 13 points, 12 rebonds et 3 contres. Son compatriote Thabo Sefolosha a eu le droit à 10 minutes en sortie de banc. Le Vaudois a eu le temps de capter 5 rebonds mais n'a pris qu'un seul tir - qu'il a raté.

Russ and Harden already going back and forth ???? pic.twitter.com/s2W7d3f4yO