Historique: les Suissesses qualifiées pour l'Euro 2019

La performance est à apprécier à sa juste valeur. Mercredi soir à la BetoncoupeArena de Schönenwerd, dans le canton de Soleure, l’équipe de Suisse féminine a officiellement validé son billet pour la phase finale de l’Euro 2019, laquelle réunira 24 équipes simultanément en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne et en Turquie. Il s’agit d’une première dans les annales de cette discipline.

Les protégées de Timo Lippuner avaient besoin de remporter deux manches pour s’assurer de la deuxième place du groupe B, derrière les intouchables Croates. Elles l’ont fait en précisément 54 minutes, le temps de s’octroyer le premier set 25-23 puis le deuxième 25-22.

Leur «forfait» accompli, les Suissesses ont ensuite lâché du lest et permis aux Autrichiennes de revenir à deux manches partout (20-25 et 21-25).

Le set décisif – qui a duré 18 minutes – a été riche en rebondissements, les Helvètes sauvant cinq balles de match avant de perdre finalement 15-17. Mais l’essentiel était acquis...

«Sur la bonne voie»

«Je me réjouis beaucoup et suis très fière que l’équipe nationale féminine ait pu se qualifier pour le championnat d’Europe! Nos joueuses ont été sensationnelles lors de la campagne de qualification et méritent amplement cette qualification. Elles ont ainsi réussi à écrire une page d’histoire. Ce succès prouve que le volley-ball suisse s’est développé et que nous sommes sur la bonne voie pour améliorer le professionnalisme», s'est enthousiasmée Anne-Sylvie Monnet, directrice volley-ball de Swiss Volley.

«Cet enthousiasme pour la Nati fait partie des plus belles expériences que j’aie vécues lors de mes onze années avec l’équipe nationale. C’est magnifique de pouvoir fêter notre qualification pour le championnat d’Europe devant notre public et de célébrer une vraie fête du volley-ball», s'est pour sa part réjoui Timo Lippuner, l’entraîneur national. (nxp)