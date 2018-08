Hegi s'offre l'or et le bronze!

Oliver Hegi a connu un dimanche extrêmement faste aux Championnats d’Europe à Glasgow. Après avoir obtenu le bronze aux barres parallèles, il s'est offert le titre continental à la barre fixe. L'Argovien a réussi un score de 14,700 pour devenir champion d'Europe à la barre fixe, sa discipline de prédilection. Des mains solides et un mental d'acier l'ont poussé vers une magnifique prestation, ponctuée d'une sortie sans bavure, les pieds parfaitement joints. Seul le Néerlandais Epke Zonderland, champion olympique à Londres (2012), est parvenu à l'inquiéter quelque peu (14,400). «Quand j’ai vu sa note, j’ai compris que ça pouvait suffire pour moi. Mais c’était un choc quand j’ai vu que je gagnais», a-t-il reconnu au micro de la RTS. «Je n’étais pas vraiment prêt à me retrouver là, debout sur la première place du podium, même si tout le monde m’attendait à ce niveau.» Car tous les autres concurrents se sont cassé les dents sur sa marque. Y compris Taha Serhani, l'autre Suisse engagé, qui a frôlé la médaille de bronze. Le Zurichois de 23 ans a signé le même score (14,033) que le troisième, le Hongrois David Vecsernyes. Mais il s’est finalement vu souffler la breloque à la note d'exécution. Quelques minutes plus tôt, aux barres parallèles, Oliver Hegi avait déjà pris la troisième place avec un score de 14,633 points. Il n'a été battu que par les deux Russes Artur Dalaloyan et David Belyavskiy. Le passage aux barres parallèles a en revanche été fatal à l'autre Zurichois en lice, Henji Mboyo (19 ans). Il a terminé septième après une chute. Oliver Hegi n'avait jamais été à pareille fête, même s'il avait déjà brillé lors des précédents Championnats d'Europe. En 2016, il avait remporté le bronze par équipes, à Berne. Et l'an dernier, à Cluj (Rou), il s'était classé deuxième à la barre fixe derrière son compatriote Pablo Brägger. Ce dernier était absent cette année à Glasgow, ce qui la laissé le champ libre à Hegi. La médaille d'or reste ainsi en mains argoviennes (nxp)