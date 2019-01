Harden encore à plus de 50 points, mais Houston perd

On n'arrête plus James Harden: deux jours après avoir marqué 57 points face à Memphis, le MVP (meilleur joueur) en titre en a inscrit 58 face aux Nets.

Il est le premier joueur à enchaîner deux matches de suite à 50 points et plus depuis décembre 2017 et un certain... James Harden déjà. L'exploit reste rare, puisqu'il n'a été réussi qu'à cinq reprises lors des trente dernières années, dont une fois par l'ex-star des Lakers Kobe Bryant. Celui-ci avait aligné quatre matches à 50 points et plus en mars 2007.

Harden est sur sa planète: lors de ses 18 derniers matches, il a dépassé à chaque fois les 30 points, du jamais vu depuis Elgin Baylor (1961-62). Seul le légendaire Wilt Chamberlain a fait mieux, avec 65 matches de suite à ce seuil lors de la saison 1961-62. Plus fort encore: sur ses cinq derniers matches, «The Beard» (la barbe) tourne à une moyenne hallucinante de 47,6 points!

Mais Harden est un peu seul. Chris Paul est toujours convalescent, Clint Capela l'a rejoint à l'infirmerie et Eric Gordon, revenu après neuf matches d'absence, a rejoint les vestiaires en cours de match en se plaignant à nouveau de son genou droit. Cela s'est senti en prolongation, où les Rockets pensaient pourtant avoir match gagné en prenant sept points d'avantage (142-135) à 90 secondes de la sirène.

Mais Brooklyn a fini fort avec un cinglant 10-0, synonyme de victoire et de crève-coeur pour Houston, qui a reculé à la 5e place de la Conférence Ouest.

Quant au Utah Jazz, l'équipe de Thabo Sefolosha (toujours blessé), il est allé s'imposer de vingt points dans la salle des Los Angeles Clippers.

NBA. Les résultats de mercredi: Boston - Toronto 117-108. Golden State - La Nouvelle-Orleans 147-140. Los Angeles Clippers - Utah 109-129. Dallas - San Antonio 101-105. Portland - Cleveland 129-112. Houston - Brooklyn 142-145 ap. Memphis - Milwaukee 101-111. Detroit - Orlando 120-115 ap. (nxp)