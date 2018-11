Grosse frayeur pour Stephen Curry

La star de la NBA et meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, a été impliqué dans un accident de la circulation vendredi en allant à l'entraînement, mais n'a pas été blessé, rapportent plusieurs médias américains.

Don’t need any reminders but All the Time God is Great and God is Great all the time! Appreciate all the texts. — Stephen Curry (@StephenCurry30) 23 novembre 2018

Selon la chaîne de télévision KGO-TV, citant le peloton autoroutier de Californie, l'Américain a été percuté vers 09h00 locales par deux véhicules sur une voie express à Oakland (Californie). Les conducteurs auraient, selon la police, perdu le contrôle en raison de la chaussée mouillée et de la pluie.

#Warriors star #StephCurry walks away from multiple car accident. No one injured. Read more:https://t.co/ao5kNSGLfG

Live update coming up on @abc7newsbayarea at 4PM. pic.twitter.com/2TNKYcvSdQ — Anser Hassan (@AnserHassan) 23 novembre 2018

Curry, 30 ans, est sorti indemne de cet accident qui a en revanche endommagé fortement sa voiture, une Porsche Panamera noire, selon des photos publiées par la presse. Il a pu ensuite rejoindre ses coéquipiers à l'entraînement.

A car spun out exiting the Caldecott Tunnel, hitting #StephCurry's black Porsche. Curry then rear ended by another car. All 3 drivers and passengers left without any injuries. CHP says accident likely weather related. Read more: https://t.co/yd6xtmEIqg#Warriors@abc7newsbayarea pic.twitter.com/2V0liFZ65l — Anser Hassan (@AnserHassan) 23 novembre 2018

Le triple champion NBA est blessé aux adducteurs depuis deux semaines et ne participera pas à la rencontre de son équipe vendredi, contre Portland. Les Warriors, double champions en titre, ont perdu leurs quatre derniers matches, une première depuis mars 2013, et ont rétrogradé à la 5e place de la conférence Ouest (12 victoires, 7 défaites). (afp/nxp)