Golden State enchaîne, Oklahoma City respire

Le double champion en titre Golden State a surclassé Brooklyn et aligné une quatrième victoire consécutive dimanche (120-114), tandis qu'Oklahoma City a remporté face à Phoenix son premier succès de la saison (117-110).

En grande forme depuis le coup d'envoi de la saison, Stephen Curry a écoeuré les Nets avec sa diabolique précision à trois points. Le meneur des Warriors a marqué 35 points, dont sept paniers à trois points, ce qui lui a offert un énième record en NBA.

