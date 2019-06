Genève impose sa loi sur le lac d’Uri

Deux jours de conditions de navigation parfaites alliant vent et soleil ont permis à la Swiss Sailing Super League de se disputer dans des conditions parfaites, le week-end dernier sur le lac d’Uri.

L'équipe de la Société Nautique de Genève (Nicolas Anklin, Bryan Mettraux, Mathieu Fischer et Alexis Mégevand) a dominé cette deuxième épreuve du calendrier national. Les Genevois ont remporté six de leurs neuf courses dans des vents de force 3 à 5. Le Regattaclub Oberhofen et le Yachtclub Bielersee ont terminé respectivement deuxième et troisième. Grâce à cette victoire, l'équipe genevoise prend la tête du classement intermédiaire de la ligue (nxp)