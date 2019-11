Gautier et Koster se rapprochent de la tête

Le duo genevo-zurichois formé par Valentin Gautier et Simon Koster se comporte bien sur la Transat Jacques-Vabre. 5e après deux jours de course, il avait reculé à la dixième place en milieu de semaine. Mais il a depuis trouvé des vents qui permettent à son bateau «Banque du Léman» d'occuper le quatrième rang des Classe 40, ce dimanche en milieu de matinée.

Gautier et Koster ne comptent que 24 milles nautiques de retard sur les leaders, les Français Ian Lipinski et Adrien Hardy sur «Crédit Mutuel», et même moins de 15 milles sur les troisièmes, Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher. Les bateaux de tête de la Classe 40 naviguent actuellement entre l'île de Madère et les Canaries.

Dans la catégorie des Imoca, le Genevois Alan Roura et son coéquipier français Sébastien Audigane, sur «La Fabrique», pointent au vingtième rang. Ils sont au milieu d'un deuxième peloton qui regroupe douze bateaux (du 12e au 23e) en 130 milles, à l'ouest des Canaries.

Roura et Audigane comptent près de 100 milles de retard sur les douzièmes, Yannick Bestaven et Roland Jourdan sur «Maître Coq», et plus de 500 milles de retard sur les leaders, Jérémie Beyou et Christopher Pratt, dont le bateau «Charal» est pointé à environ 2300 milles nautiques de l'arrivée, le port brésilien de Salvador de Bahia.

Dans leur dernière vidéo postée samedi sur Twitter (voir ci-dessous), Alan Roura précise être en «attente (toujours) de vents plus plus portants».

Signalons enfin que les trois multicoques qui participent à la Jacques-Vabre caracolent en tête. Ils arrivent à proximité de l'archipel du Cap-Vert et ont donc déjà couvert plus de la moitié du parcours.