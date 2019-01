Et James Harden est redevenu humain

Houston s'arrête à six

Après six succès d'affilée, les Rockets ont été battus dans la nuit de samedi à dimanche à Portland (110-101). Auteur de cinq parties de suite à plus de 40 unités, James Harden est rentré dans le rang. «The Beard», 38 points quand même, s'est troué comme il faut au tir avec un vilain 13 sur 35 dont 5/17 derrière l'arc. Les Trail Blazers de l'immense Jusuf Nurkic (25 points 15 rebonds) ont fait l'écart dans le deuxième quart-temps et non plus jamais lâché les commandes. Clint Capela a marqué 13 points et pris à nouveau plus de 20 (21) rebonds en 34 minutes. Et ça devient une très bonne habitude.

Le Jazz confirme enfin

Habitué aux défaites les lendemains de victoire, Utah a enchaîné un deuxième succès de suite pour la première fois depuis un bout de temps. Vainqueur à Cleveland samedi, le Jazz est revenu de l'enfer à Detroit (110-105). Après un premier quart catastrophique (13-31), les joueurs de Salt Lake City ont retrouvé des couleurs. Auteur de 24 de ses 26 points au retour des vestiaires, Donovan Mitchell a sonné le réveil mormons. Aligné sur le parquet durant 9 minutes, le Vaudois Thabo Sefolosha a marqué 6 points, pris 3 rebonds et volé 2 ballons. Mais il est sorti sur blessure.

Toronto remporte le choc

C'était le match de la soirée. Le premier de la conférence Est, les Milwaukee Bucks, face à leur dauphin, les Toronto Raptors. Et ce sont les Canadiens qui sont venus s'imposer dans le Wisconsin (123-116) malgré la ligne de statistiques gargantuesque (42 points et 18 rebonds) de la star locale, Giannis Antetokounmpo. Du côté des Raptors, Kawhi Leonard et Pascal Siakam ont mis 30 points chacun, bien secondés par Serge Ibaka (25).

Golden State a souffert

Rien n'est simple pour les Warriors cette saison. En déplacement à Sacramento, chez les Kings, Golden State a fini par passer l'épaule en toute fin de match (127-123). Il a pour cela fallu un immense Stephen Curry, auteur de 42 points avec un joli 10/20 à longue distance! De quoi oublier la soirée frustrante à domicile vécue deux jours plus tôt dans la défaite au buzzer face aux Rockets. Un total de 41 paniers à trois points a été marqué durant cette rencontre, nouveau record NBA.

Qui arrêtera Denver?

Dans une conférence Ouest très relevée et particulièrement indécise, le leader reste toujours l'inattendu Denver. Les Nuggets ont enchaîné une cinquième victoire de suite et un dixième succès consécutif à domicile face à Charlotte (123-110) grâce à leur Serbe Nikola Jokic (39 pts). La franchise du Colorado affiche un bilan de 26 victoires pour onze défaites, du jamais-vu dans son histoire à ce stade de la saison.

