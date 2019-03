Drame à Portland

On va tout de suite jouer cartes sur table. Si vous voulez voir les images de la blessure de Jusuf Nurkic, cela ne sera pas sur notre plateformes. Il restait un peu plus de deux minutes à jouer dans la deuxième prolongation entre Portland et Brooklyn (148-144) quand le joueur des Blazers Jusuf Nurkic s'est fracturé le tibia-péroné gauche.

Très mal retombé suite à un saut pour disputer un rebond offensif, le Bosnien est resté de longues minutes à terre, entouré par des joueurs choqués. Finalement évacué sur une civière, sous les applaudissements des spectateurs du Moda Center, Jusuf Nurkic réalisait un de ses meilleurs matches de la saison avec 32 points et 16 rebonds.

Trail Blazers fans show Jusuf Nurkic support as he gets carted off after suffering gruesome left leg injury ???? pic.twitter.com/ZsNThlRq9j — Bleacher Report (@BleacherReport) 26 mars 2019

Cette blessure est un immense coup dur pour les Blazers. Premier soutien des stars de la ligne arrière Damian Lillard et CJ McCollum, Jusuf Nurkic, qui avait signé l'été passé un bail à 12 millions de dollars la saison avec la franchise de l'Oregon, tournait à près de 16 points par match cette année, assortis de plus de 10 rebonds.

Ses coéquipiers et toute la communauté NBA pensent à lui mardi.

Prayers up for my brother @bosnianbeast27 ???????? pic.twitter.com/Xa6XtUIr0X — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 26 mars 2019

Great teammate. Great friend. Great player. Incredibly bright future. Thinking about you brother. Prayers up ???????? @bosnianbeast27 pic.twitter.com/4q1wIlZfp9 — Meyers Leonard (@MeyersLeonard11) 26 mars 2019

Nurkic???????? — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) 26 mars 2019

Hate this part of the game. Prayers up for Nurkic! — DWade (@DwyaneWade) 26 mars 2019

get well soon big fella @bosnianbeast27 — Blake Griffin (@blakegriffin23) 26 mars 2019

Man!! Prayers to Nurkic...???????? — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) 26 mars 2019

