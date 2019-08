Le suisse Donghua Li pleure son fils, mort d'un cancer à 7 ans

Champion olympique suisse au cheval-d'arçons lors de Jeux olympiques 1996 d'Atlanta, Donghua Li traverse une période très pénible: l'ancien gymnaste, aujourd'hui 51 ans, pleure en effet son fils Janis, décédé d'un cancer la semaine dernière, à l'âge de 7 ans.

Il a expliqué les circonstances du drame à la «Schweizer Illustrierte» et au «Blick». «Il y a dix jours, son ventre a commencé à gonfler de manière inhabituelle.» Après, tout est allé très vite: départ chez le pédiatre, puis transfert à l'hôpital pour enfants de Lucerne.

«En chemin, Janis a encore eu envie d'un Happy Meal au McDonald's, précise Donghua Li. Alors j'ai fait un détour. Nous avons mangé et ri ensemble à midi. Janis était comme d'habitude, de bonne humeur et drôle. Sans quoi je n'aurais pas fait ce détour.»

Ce qu'il s'est passé durant les quatre jours qui ont suivi dépasse l'entendement de Donghua Li. «On a fait une incision dans le ventre de Janis sous narcose complète, explique-t-il. On lui a alors décelé une tumeur maligne dans le foie. D'autres organes étaient également touchés.»

Janis a alors été amené en soins intensifs. «Il était faible, mais toujours souriant. Je lui ai rappelé tous les bons moments que nous avions passé ensemble. Il aimait tout ce qui est en rapport avec le sport.»

Le fils de Donghua Li a perdu connaissance le mardi 20 août, à 5 heures du matin. «L'excitation était grande du côté des médecins, se souvient Donghua Li. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, nous avons vu qu'ils essayaient de le ranimer et qu'ils pratiquaient des massages cardiaques. Mais il était trop tard.» Janis est mort à 17h55 mardi dernier. «Notre rayon de soleil est mort. Je n'arrive toujours pas à l'admettre.»

Donghua Li a rendu hommage à son fils sur sa page Facebook (voir ci-dessous). Mais il veut des réponses à certaines questions qu'il se pose encore. «Pourquoi mon fils est-il parti si vite et quelles sont les véritables causes de sa mort?» L'ancien gymnaste attend les résultats de l'autopsie qui a été pratiquée. «De ce que j'ai entendu des médecins, son ventre était plein de sang. Il n'est pas seulement mort d'un cancer. Ma famille et moi avons besoin de savoir, de manière à pouvoir commencer à digérer.»

En attendant, rien ne pourra effacer la douleur de Donghua Li. Les obsèques du petit Janis auront lieu le 6 septembre prochain, à l'église St. Martin d'Adligenswil (LU).