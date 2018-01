Débuts remarqués pour Thomas chez les Cavs

Absent des parquets depuis le 19 mai et une blessure à la hanche subie alors qu'il était encore un joueur de Boston, Isaiah Thomas a donné des signes rassurants quant à son état.

Pour ses débuts avec Cleveland, le meneur de jeu a inscrit 17 points en 19 minutes, mardi en NBA.

Cleveland, thank you!!!! Tonight was a very special night for me and y’all made it what it was with the love y’all showed me when I checked in the game. I will always remember tonight. Now let’s keep building, this is only the beginning! #ThatSLOWgrind