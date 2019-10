Daniela Ryf tombe de haut à Hawaï

Daniela Ryf (32 ans) n’a pas réussi la passe de cinq à l’Ironman de Hawaï, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

La Soleuroise, qui n’a jamais été en mesure de peser sur le déroulement de l’épreuve, a terminé les 3,8 km de natation (elle est sortie de l’eau avec 4’58 de retard sur la tête), les 180,2 km de vélo (bouclé avec un passif de 12’45) et les 42,195 km de course à pied à la 13e place (9h14’26’’) à plus d’une demi-heure de Anna Haug.

The 4x-Defending Champion Daniela Ryf is in 10th place on the bike right now at the 2019 @VegaTeam IRONMAN World Championship.



Brought to you by Reef to Reef MTB and @visitqueensland. #IMWC #ItsLive pic.twitter.com/kniVNqSn77